26-letnik osumljen treh ugrabitev, treh ropov, vloma, petih tatvin ...

Osumljeni ugrabitve pri Mariboru naj bi zagrešil še vrsto drugih kaznivih dejanj, ugotavljajo mariborski policisti. Septembra naj bi tako ugrabil neko drugo žensko in jo nato prevažal celo v prtljažniku. Skupaj je sicer osumljen treh ugrabitev, kaznivega dejanja iz poglavja zoper spolno nedotakljivost, povzročitve lahke telesne poškodbe, treh ropov, vloma, tatvine vozila in petih tatvin registrskih tablic.

Za 26-letnega hrvaškega državljana, ki so ga slovenski policisti priprli po domnevni ugrabitvi dekleta v Miklavžu pri Mariboru na začetku tega meseca, se je izkazalo, da je domnevno odgovoren še za več drugih kaznivih dejanj. Med drugim naj bi septembra ugrabil neko drugo žensko in jo nato vozil okoli zaprto v prtljažniku avtomobila. Avgusta s pajdašema ugrabil moškega Hrvat s stalnim prebivališčem v BiH je pristal v priporu na začetku oktobra, ko so ga mariborski kriminalisti utemeljeno osumili storitve kaznivih dejanj ugrabitve, ropa in kaznivega dejanja iz poglavja zoper spolno nedotakljivost ter še enega kaznivega dejanja ropa. Že takrat je bilo rečeno, da ga sumijo še ene ugrabitve in lahke telesne poškodbe. Skupaj z 42-letno državljanko in 37-letnim državljanom Slovenije naj bi namreč 23. avgusta ugrabili in lažje poškodovali nekega moškega, domnevno zaradi dolga. Kriminalisti so 26-letnika že takrat pridržali, skupaj z obema drugima osumljencema - pri enem so našli tudi prepovedano drogo -, a jih niso privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, saj zanje po usmeritvi tožilstva niso bili podani priporni razlogi. "Zoper vse smo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo za očitana kazniva dejanja," je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič.

26-letnik je v priporu. (Slika je simbolična.) FOTO: Thinkstock

Potem ko so Hrvata zaradi ugrabitve 22-letnice v Miklavžu dober mesec kasneje znova priprli, so kriminalisti ugotovili, da je vmes storil še več kaznivih dejanj. Med 25. in 26. septembrom naj bi namreč ugrabil drugo žensko ter jo s pištolo prisilil, da mu je izročila bančno kartico in mu povedala PIN kodo, s katero je nato na bankomatu dvignil denar. Oškodovanki je ukradel še prenosni računalnik in osebne dokumente ter jo prisilil, da je svoj osebni avtomobil prepisala nanj. To vozilo so kriminalisti našli na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana in ga vrnili oškodovanki. "Med ugrabitvijo je 26-letni osumljenec z žrtvijo ravnal zelo nečloveško in jo hudo prestrašil. Žensko je med ugrabitvijo imel več kot en dan zvezano s plastičnimi vezicami ter jo skrival in naokoli prevažal v prtljažniku vozila. Prav zaradi hude prestrašenosti oškodovanka dejanja nikoli ni naznanila policiji," je povedal Meglič.

Za 26-letnega hrvaškega državljana se je izkazalo, da je domnevno odgovoren še za več drugih kaznivih dejanj. FOTO: POP TV