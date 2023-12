Bolgar obračal pred Karavankami, 43-letnik pijan in s pretežko nogo

Gorenjski prometniki so bili včeraj nekaj čez 7. uro obveščeni o vozniku, ki je z avtomobilom vozil po gorenjski avtocesti v nasprotno smer. Po podatkih Policije se je 44-letni voznik, državljan Bolgarije, z avtomobilom pripeljal do cestninske postaje pred predorom Karavanke, tam polkrožno obrnil in se odpeljal nazaj v nasprotno smer. Na odcepu za bencinski servis je zapeljal s ceste na parkirišče, kjer so ga izsledili policisti.

Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga z obdolžilnim predlogom privedli k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča.

Včeraj, nekaj pred 21. uro, pa so policisti obravnavali 43-letnega voznika avtomobila, ki je na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane vozil s hitrostjo 191 km/h. Omejitev hitrosti je 130 km/h. Vozil je tudi pod vplivom alkohola (0,45 mg/l).

Policisti so mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Za omenjena prekrška so mu izdali plačilni nalog v skupnem znesku 1300 evrov in s seštevkom 21 kazenskih točk.