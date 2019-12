Bolgar skušal čez mejo z v Britaniji ukradenim mercedesom

V noči na 2. december je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal 29-letni voznik osebnega avtomobila mercedes E350. Policisti so pri mejni kontroli in pregledu vozila ugotovili, da so identifikacijske oznake vozila ponarejene. Zato so podatke preverili še v schengenskem informacijskem sistemu in odkrili, da je bil avtomobil konec oktobra 2019 ukraden v Veliki Britaniji, so sporočili s PU Novo mesto.

Vozniku iz Bolgarije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so še sporočili s PU Novo mesto.