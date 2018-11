Bolgar v preobremenjenem vozilu prevažal še suzukija

Policisti policijske postaje Gornja Radgona so v Radencih zaustavili 44-letnega voznika tovornega vozila znamke Fiat Ducato. Bolgar je v tovornem delu vozila prevažal še osebni avtomobil Suzuki Vitara. Policisti so mu odredili izredni tehnični pregled, kjer so ugotovili številne nepravilnosti – učinek delovne zavore je znašal le 12 odstotkov. Vozniku so izrekli 920 evrov globe, vozilo pa izločili iz prometa.

Pri izrednem tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da vozilo dejansko ni tehnično brezhibno, saj je učinek delovne zavore samo 12-odstoten, učinek parkirne zavore pa 5-odstoten. Prav tako je bilo ugotovljenih več ostalih nepravilnosti na vozilu, med drugim nepravilna usmeritev žarometov, čezmerna razjedenost podvozja, poškodovane metlice brisalnikov, nezanesljivost izpušnega sistema, poškodovana in zrahljana stena vozila, manjkal je pokrov rezervoarja, gasilni aparat in komplet prve pomoči. Prav tako so bile zunaj dovoljenega območja emisije plinov. Voznik je v tovornem delu fiata prevažal še osebni avtomobil znamke Suzuki Vitara. FOTO: PU Murska Sobota Pri tehtanju tovornega vozila je bilo ugotovljeno, da je največja dovoljena masa vozila 2.810 kg, vozilo pa je skupaj s tovorom tehtalo 3.240 kg. Zaradi vseh zgoraj navedenih prekrškov je bilo vozniku izrečena globa v skladu z Zakonom o cestah, Zakonom o motornih vozilih in Zakonom o varnosti cestnega prometa v skupnem znesku 920 evrov. Vozilo je bilo izločeno iz prometa. Voznik je bil na poti iz Švice v Bolgarijo. Zavore mu ob neobremenjenem vozilu niso delovale oz. samo v 12 odstotkih, kar pomeni, da mu ob naloženem še enem vozilu sploh niso delovale.