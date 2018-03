Bolgar vozil pijan in s popolnoma zlizanimi gumami

Med kontrolo prometa na avtocesti so novomeški prometni policisti konec tedna ustavili voznika tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak in pri njem ugotovili številne kršitve, je sporočila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi iz novomeške izpostave policije.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so Bolgaru odredili preizkus, ki je pokazal, da ima 53-letnik v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola (približno 1,5 promila). "Med postopkom so ugotovili, da so na tovornem vozilu nameščene izrabljene pnevmatike, tovor pa ni bil ustrezno zavarovan," je še povedala Drenikova.

Policisti so ugotovili tudi, da voznik ni upošteval predpisov, povezanih z obveznimi odmori in počitki, vozil pa je v času, ko velja omejitev prometa za tovorna vozila. Kršitelja so pridržali in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.