Bolgaru, ki je v kombiju prevažal 43 tujcev, odvzeli prostost

Potem ko smo poročali o španskem državljanu, ki je v razmerah, nevarnih za njihova življenja, prevažal 52 nezakonitih migrantov, so nas ljubljanski policisti obvestili še o Bolgaru, ki je na območju Snežnika v kombiju prevažal 43 državljanov Pakistana in Bangladeša. Odvzeli so mu prostost.

V nedeljo, nekaj pred 20. uro, so policisti na območju Snežnika ustavili kombi z bolgarskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 39-letni Bolgar. Ugotovili so, da v kombiju prevaža 43 državljanov Pakistana in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še potekajo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s PU Ljubljana.

Tako je v petek španski državljan prevažal 52 nezakonitih migrantov. FOTO: Policija

Spomnimo. Že v petek smo poročali, da so policisti ustavili tovorno vozilo na območju Škofljice, s katerim je španski državljan prevažal 52 nezakonitih migrantov. Osumljencu so odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili.