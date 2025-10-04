Svetli način
Črna kronika

Bombni tehniki pred občino v Slovenj Gradcu razstrelili sumljiv kovček

Slovenj Gradec, 04. 10. 2025 07.45 | Posodobljeno pred 20 minutami

U.Z.
3

V večstanovanjski stavbi v Slovenj Gradcu, nasproti sedeža občine, so zaradi suma, da se v objektu nahaja eksplozivna naprava, posredovali gasilci in policisti. Nekaj bližnjih prebivalcev so evakuirali. Na pomoč so poklicali strokovnjake za eksplozivna sredstva iz Ljubljane, ki so sumljiv kovček razstrelili z robotom – izkazalo se je, da je bil prazen.

Kot poroča Koroški radio Slovenj Gradec, so policisti v petek zvečer zaprli vse okoliške ulice in iz najbližje stavbe evakuirali štiri stanovanja.

Posebna enota za eksplozivna sredstva je sumljiv kovček, ki je bil odložen na tleh v bližini občine, najprej pregledala, nato pa ga z robotom razstrelila. Izkazalo se je, da je bil prazen.

Ob 22.22 je bila akcija zaključena in stanovalci so se lahko vrnili na svoje domove, še poroča medij.

Na policijsko poročilo še čakamo.

kovček eksploziv robot bombni tehniki slovenj gradec občina
KOMENTARJI (3)

Gutenberg
04. 10. 2025 08.10
Ne bi rekel, če bi bil kovček pred vlado, parlamentom, papučarjevo pisarno ... Ampak v bloku v SG? Nekdo bo moral kuiti nov kovček za na pot ...
kinimod
04. 10. 2025 08.07
Res nimajo kaj delat ?
Keyser Soze
04. 10. 2025 08.00
+5
😂😂😂😂😂Kaj pa dela strah.
