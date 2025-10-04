Bombni tehniki pred občino v Slovenj Gradcu razstrelili sumljiv kovček

Kot poroča Koroški radio Slovenj Gradec, so policisti v petek zvečer zaprli vse okoliške ulice in iz najbližje stavbe evakuirali štiri stanovanja.

Posebna enota za eksplozivna sredstva je sumljiv kovček, ki je bil odložen na tleh v bližini občine, najprej pregledala, nato pa ga z robotom razstrelila. Izkazalo se je, da je bil prazen.

Ob 22.22 je bila akcija zaključena in stanovalci so se lahko vrnili na svoje domove, še poroča medij.

Na policijsko poročilo še čakamo.