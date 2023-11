Boris se je odpeljal z avtomobilom in izginil

Svojci so novomeške policiste obvestili, da od včeraj pogrešajo 41-letnega Borisa Megliča iz Trebnjega. Pogrešani je visok okoli 175 cm, je suhe postave in ima rjave oči. Oblečen je bil v modre jeans hlače, sivo jopico s kapuco in črne športne copate.

Policisti so takoj po prejetem obvestilu pričeli izvajati aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli.

"Prosimo vse, ki bi pogrešanega ali avtomobil opazili oziroma karkoli vedeli o njegovem izginotju, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200," so pozvali na PU Novo mesto.