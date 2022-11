Bralka: Policisti brez razloga pretepli mlade. Policija: Odzvali smo se na klic

Bralka nam je sporočila, da so v soboto, okoli 20. ure, policisti na Cankarjevi ulici v Ljubljani brez razloga napadli mladoletne fante in jim povzročili zelo hude telesne poškodbe. Kot je pojasnila, naj bi nekaj mladoletnih fantov vrglo pirotehnično sredstvo, nato pa pobegnilo. Prišli naj bi policisti, veliko mladih pa naj bi se zaradi strahu, tako bralka, zapodilo v restavracijo s hitro prehrano. Bralka je še povedala, da naj bi policisti začeli uporabljati silo nad mladoletniki, starimi od 14 do 18 let, pri čemer naj bi uporabili tudi prisilna sredstva (pendrek), prav tako pa naj bi izrekli nekaj neprimernih besed.

Policisti imajo o dogodku drugačno zgodbo. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so policisti intervenirali na zaprosilo zaposlenih v enem izmed gostinskih obratov. Po do sedaj znanih podatkih je večja skupina mlajših oseb v obratu in na ulici pred njim kršila javni red in mir ter se nasilno vedla do tam zaposlenih. Na kraju je posredovalo več patrulj, policisti pa so, kot so pojasnili, ob prihodu zaznali več oseb, ki so kršile javni red in mir. "Konkretno so kričali na zaposlene v gostinskem obratu in se z njimi kot medsebojno prerivali. Policisti so za vzpostavitev javnega reda uporabili prisilna sredstva zoper več posameznikov, ki so huje kršili javni red in mir in niso upoštevali ukazov Policije," so pojasnili na PU Ljubljana.

Dodali so še, da je nato večja skupina oseb skušala ovirati postopke policistov, med drugim so na ulici uporabljali pirotehniko. Po večkratnem pozivanju se je množica razšla, po do sedaj znanih podatkih pa zoper omenjeno množico ni bilo uporabljenih prisilnih sredstev. Prav tako po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bila nobena oseba poškodovana oziroma na kraju ni potrebovala zdravniške pomoči, so pojasnili policisti.

"Postopek Policije, upravičenost uporabe prisilnih sredstev, morebitne naknadne prijave poškodb ter vse okoliščine dogodka bodo temeljito preverjene v nadaljnjem postopku. Policisti prav tako nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh zaznanih kaznivih ravnanjih posameznikov ter bodo ustrezno ukrepali," so še dodali policisti.