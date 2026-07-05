Branjevki ukradel denar, oškodovanca poškropil s solzivcem

45-letni slovenski državljan je pristopil do stojnice na tržnici, branjevki vzel denar, nato pa pobegnil. Oškodovanca sta stekla za njim, moški pa ju je poškropil s solzivcem.

Policisti so ga izsledili v bližini kraja in mu odvzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, so mu zasegli in ga vrnili branjevki.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja roparske tatvine in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.