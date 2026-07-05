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Črna kronika

Branjevki ukradel denar, oškodovanca poškropil s solzivcem

Ljubljana, 05. 07. 2026 07.33 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
M.S.
Ljubljanska tržnica

Ljubljanski policisti so v petek obravnavali drzno tatvino. 45-letnik je branjevki na tržnici ukradel denar, ko sta dva oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec.

45-letni slovenski državljan je pristopil do stojnice na tržnici, branjevki vzel denar, nato pa pobegnil. Oškodovanca sta stekla za njim, moški pa ju je poškropil s solzivcem.

Policisti so ga izsledili v bližini kraja in mu odvzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, so mu zasegli in ga vrnili branjevki.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja roparske tatvine in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI18

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Sandokkan
05. 07. 2026 09.03
Slovenija je nevarna!!!!
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+1
1 0
Betuul
05. 07. 2026 09.03
To pomeni ; nikjer nisi na varnem! So branjevke zavarovane glede na prostor Tržnice?
Odgovori
0 0
Naiskreni
05. 07. 2026 09.00
Ljubljana je varno mest .. .. ..🏃🏿‍➡️o 🚶🏿‍➡️!🚶🏿‍♂️
Odgovori
+1
1 0
medusa
05. 07. 2026 08.49
Mene nic ne cudi. Stopim iz bloka,pa niti ene slovenske besede.Ne vem ali sem se ponoci teleportirala v eno od balkanskih drzav ali celo arabsko. Ko umre jezik dolocenega naroda ,je narod ze izmrl!!!
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+14
15 1
Težeklojz
05. 07. 2026 08.23
V manj razvitih državah se o tem ne bi pisalo. Lopov bi bil zaloten, obsojen ter kaznovan na licu mesta, kradel pa nikoli več. Pri nas, pa se pričenja burleska, ki bo po nekaj mesecih prinesla rezultat starega znanca.
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+25
25 0
scipio
05. 07. 2026 08.44
V še manj razvitih državaj bi mu šla roka...
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+10
11 1
medusa
05. 07. 2026 08.46
Se malo pa mu bo sla tudi pri nas roka.
Odgovori
+3
4 1
motorist_mb
05. 07. 2026 08.15
Temni 😡
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+18
19 1
Oblastljudstvu
05. 07. 2026 08.14
Objavite ime junaka
Odgovori
+30
30 0
lokson
05. 07. 2026 08.05
Volilno telo Levice.
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+18
34 16
Voly
05. 07. 2026 08.14
Hm, že med desnimi politiki je toliko kriminalcev, kaj šele med njihovimi volivci, tako, da tvoje pisanje ni relevantno. Je pa žalostno, da še pri taki novici deliš ljudi. No, saj to desni počnete že od nekdaj.
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+3
21 18
lokson
05. 07. 2026 08.26
Voly, a res. Vsi ( skoraj) klošarji, đankiji in podobni, so volivci Levice. Do o izkoriščevalcib takšnih ali drugačnih podpor in ostalih prejemkov brez hrbta, niti ne govorim.
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+5
18 13
jablan
05. 07. 2026 08.30
🤣🤣🤣🤣desni in levi 🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+2
5 3
jablan
05. 07. 2026 08.31
Desni in levi🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+0
4 4
FreedomMan
05. 07. 2026 08.04
Kakšen bednik mora to biti, da neki branjevki ukrade denar
Odgovori
+45
45 0
Ali63
05. 07. 2026 08.30
Bednik je kdor krade svojim zaposlenim.
Odgovori
+5
9 4
Naiskreni
05. 07. 2026 08.55
branjevka je "zaposlena" s strani kupcev, oni ji plačujejo dobrine in čas da je tam, da lahko ljudne konzumirajo, nahranijo družino... sedaj mi pa povej, kdo ti je povedal, da napiši ta stavek, ki ga ne razumeš? (p.s. vlada je zaposlena in delodajalec je ljudstvo, tako da nam v primeru Slovenije vsak zaposleni krade in zato bi potrebovali nadzornika). 🤷
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+1
1 0
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