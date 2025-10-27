Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Brat umorjenega Aleša: Za tabo je ostala velika praznina

Novo mesto, 27. 10. 2025 09.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
0

Po tragediji, v kateri je umrl 48-letni Aleš Šutar, se je na družbenih omrežjih oglasil njegov brat Janez. Objavil je njuno skupno fotografijo s Triglava, kamor je, kot je zapisal, šel le zaradi njega. "Zelo te pogrešam, brat. Za tabo je ostala velika praznina in bolečina, ker te ni več – in ker se to nikoli ne bi smelo zgoditi," je zapisal.

"To je slika iz Triglava – kamor ne bi šel, če ne bi bil ti zraven," je na Facebooku zapisal Janez Šutar, brat Aleša Šutarja, ki je zaradi udarca 21-letnega Roma obležal pred novomeškim lokalom, pozneje pa v bolnišnici umrl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vedno si bil moj največji podpornik, moj vzornik in moj najboljši prijatelj. Vsak dan sva bila v stiku – če se nisva videla, sva se slišala. Vedno sem poklical tebe, ker si znal poslušati in svetovati," je zapisal.

In še: "Zelo te pogrešam, brat. Za tabo je ostala velika praznina in bolečina, ker te ni več – in ker se to nikoli ne bi smelo zgoditi."

Kot je znano, naj bi Šutarja napadla skupina mladih Romov, a zanj naj bi bil usoden en udarec. Policisti so prostost odvzeli 21-letniku, doma iz Šentjerneja, ki je osumljen kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Danes ga bodo kriminalisti privedli pred preiskovalnega sodnika.

Preberi še 21-letnik pred preiskovalnega sodnika, policija ga je kot mladoletnika že obravnavala
aleš šutar ganljiv zapis jani šutar smrt tragedija
Naslednji članek

Vlak trčil v 43-letnico, ki je na kraju umrla

Naslednji članek

Prevara v imenu družbe Halcom: podjetje v Kopru oškodovano za 92.000 evrov

SORODNI ČLANKI

21-letnik pred preiskovalnega sodnika, policija ga je kot mladoletnika že obravnavala

Vlada v pripravo 'radikalnih ukrepov', Golob v iskanje novih ministrov

Policija dve uri pred tragičnim pretepom na kraju že posredovala

Novomeščani prižigajo sveče, poklon pokojniku tudi pred lokalom

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306