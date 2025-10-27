Brat umorjenega Aleša: Za tabo je ostala velika praznina

" To je slika iz Triglava – kamor ne bi šel, če ne bi bil ti zraven ," je na Facebooku zapisal Janez Šutar , brat Aleša Šutarja , ki je zaradi udarca 21-letnega Roma obležal pred novomeškim lokalom, pozneje pa v bolnišnici umrl.

"Vedno si bil moj največji podpornik, moj vzornik in moj najboljši prijatelj. Vsak dan sva bila v stiku – če se nisva videla, sva se slišala. Vedno sem poklical tebe, ker si znal poslušati in svetovati," je zapisal.

In še: "Zelo te pogrešam, brat. Za tabo je ostala velika praznina in bolečina, ker te ni več – in ker se to nikoli ne bi smelo zgoditi."

Kot je znano, naj bi Šutarja napadla skupina mladih Romov, a zanj naj bi bil usoden en udarec. Policisti so prostost odvzeli 21-letniku, doma iz Šentjerneja, ki je osumljen kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Danes ga bodo kriminalisti privedli pred preiskovalnega sodnika.