Brez čelade sedla na kolo, pred Bovcem padla in se huje poškodovala

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so bili v ponedeljek popoldan obveščeni o prometni nesreči s hujšimi telesnimi poškodobami. Nesreča se je zgodila med vasjo Plužna in Bovcem, kjer se je huje poškodovala 34-letna kolesarka, državljanka Nemčije.

Nesreča se je zgodila na ravnem delu ceste po spustu po klancu pred naseljem Bovec, kjer je kolesarka zaenkrat še iz neznanega vzroka padla po vozišču. Pri tem je utrpela poškodbe obraza in drugih delov telesa. Med vožnjo ni uporabljala zaščitne kolesarske čelade.

Poleg policistov Policijske postaje Bovec so bili na kraju tudi reševalci splošne ambulante Bovec in ji nudili zdravniško pomoč. Po nudeni oskrbi so jo reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v avstrijsko mesto Beljak.

Na novogoriški policijski upravi ob tem poudarjajo, da je kolo eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev, za otroke pa tudi igralo. Odrasli ga ob tem čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. "Pri kolesarjenju moramo dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev," so opozorili.