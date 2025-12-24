Brez dovoljenja, tehničnega pregleda in označb prevažal izredni prevoz

Koprski prometni policisti so včeraj ob 16. uri v Dekanih ustavili voznika skupine vozil, 46-letnega moškega iz okolice Cerknice.

"Policisti so v postopku ugotovili več kršitev cestnoprometnih predpisov, in sicer je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil skupino vozil, s katero se je prevažal izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz (višina 4,47) in vozilo za prevoz izrednega prevoza ni bilo označeno kot tako (rumene utripajoče luči, table in označitev)," so pojasnili.

Ravno tako je vozniku potekla temeljna poklicna kvalifikacija, vlečnemu vozilu je potekla veljavnost tehničnega pregleda ter veljavnost prometnega dovoljenja, vlečno vozilo ni bilo zavarovano, polpriklopniku je potekla veljavnost prometnega dovoljenja in na vozilu je potekla veljavnost zapisovalne naprave (tahografa).