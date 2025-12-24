Naslovnica
Brez dovoljenja, tehničnega pregleda in označb prevažal izredni prevoz

Koper, 24. 12. 2025 11.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D. S.
Slovenska policija

Policisti so v Dekanih ustavili voznika skupine vozil izrednega prevoza brez dovoljenja. Vozilo hkrati ni bilo ustrezno označeno. 46-letniku je potekla veljavnost več prometnih dovoljenj, zato so mu odvzeli registrske tablice in ga oglobili za 2320 evrov.

Koprski prometni policisti so včeraj ob 16. uri v Dekanih ustavili voznika skupine vozil, 46-letnega moškega iz okolice Cerknice.

"Policisti so v postopku ugotovili več kršitev cestnoprometnih predpisov, in sicer je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil skupino vozil, s katero se je prevažal izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz (višina 4,47) in vozilo za prevoz izrednega prevoza ni bilo označeno kot tako (rumene utripajoče luči, table in označitev)," so pojasnili.

Ravno tako je vozniku potekla temeljna poklicna kvalifikacija, vlečnemu vozilu je potekla veljavnost tehničnega pregleda ter veljavnost prometnega dovoljenja, vlečno vozilo ni bilo zavarovano, polpriklopniku je potekla veljavnost prometnega dovoljenja in na vozilu je potekla veljavnost zapisovalne naprave (tahografa).

Policija (splošna)
Policija (splošna)
FOTO: Luka Kotnik

"Policisti so skupino vozil izločili iz prometa ter odvzeli registrske tablice. Zaradi zgoraj ugotovljenih kršitev so policisti vozniku izdali plačilni nalog v skupnem znesku 2320 evrov, ravno tako bo plačilni nalog izdan prevozniku oziroma njegovemu delodajalcu," so še sporočili s Policije.

