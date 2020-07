Brez izpita divjal po cesti, zapeljal v jarek in nato peš zbežal pred policisti

V torek okoli 19. ure so šentjurski policisti prejeli več obvestil o vozniku, ki je z osebnim avtomobilom divjal po cesti na območju Nove vasi, Črnolice, Zgornjih Selc in Ponikve. "Vozilo smo izsledili na območju Ponikve, vendar voznik ni ustavil in je z neprilagojeno hitrostjo in drzno vožnjo bežal pred policisti. V Hotunjah je zapeljal v jarek in peš zbežal," so sporočili policisti, ki so vozilo zasegli, zoper 19-letnika, ki nima vozniškega dovoljenja, pa izdali obdolžilni predlog.

Na Policijski upravi Celje poročajo o predrznem vozniku osebnega avtomobila, ki je včeraj zvečer divjal po cesti na območju Nove vasi, Črnolice, Zgornjih Selc in Ponikve. Na Policijski postaji Šentjur so okoli 19. ure prejeli več klicev občanov, ki so opozorili na njegovo nevarno vožnjo."Vozilo smo izsledili na območju Ponikve, vendar voznik ni ustavil in je z neprilagojeno hitrostjo in drzno vožnjo bežal pred policisti. V Hotunjah je zapeljal v jarek in peš zbežal," je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Policisti so ugotovili, da je za volanom sedel 19-letni voznik, ki nima vozniškega dovoljenja. "Vozilo smo mu zasegli. Sledi obdolžilni predlog," je še sporočila Trbulinova.