Brez izpita z neregistriranim avtomobilom prevažal nepripetega otroka

Policijo so med kontrolo prometa pri 19-letniku ugotovili veliko nepravilnosti. FOTO: Aljoša Kravanja Metliški policisti so v dopoldanskih urah med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika avtomobila, ki z vozila ni odstranil snega in ledu, kar mu je onemogočalo pregled nad dogajanjem v prometu. Med postopkom so ugotovili, da 19-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v avtomobilu pa je prevažal otroka, ki ni bil ustrezno zavarovan z zadrževalnim sistemom. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu. Na vozilu ni bilo ustreznih zimskih pnevmatik, prav tako ni imel obvezne opreme. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov bodo zoper voznika na sodišče naslovili obdolžilni predlog.