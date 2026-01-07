Brez olajševalnih okoliščin: sodba 30 let zapora za umor žene pravnomočna

Okrožno sodišče na Ptuju je 15. maja lani spoznalo Tomaža Arkliniča za krivega sostorilstva pri umoru soproge Sabine Arklinič, ki naj bi ga z zavestnim sodelovanjem ter na grozovit in zahrbten način izvedel z že pravnomočno obsojeno sostorilko Aleksandro Škamlec.

Sledilo je predlogu tožilstva in obdolženemu izreklo sodbo 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe oziroma do nastopa kazni.

Arkliničeva zagovornica Milena Prelog se je na sodbo pritožila. Meni, da primer ni enoznačen. "Dokazni postopek je razkril tudi pravno pomembna dejstva, ki gredo v korist obtoženega. Smrtna žrtev ne more zasenčiti temeljnega pravnega načela 'in dubio pro reo' - v dvomu v korist obtoženega. Poudarjam, da ta dvom ni bil zadostno upoštevan, zato bomo sodbo najverjetneje izpodbijali," je dejala ob izreku kazni.

Smrtne rane je mladi materi prizadejala Aleksandra Škamlec, ki je dejanje priznala in bila zanj decembra 2024 pravnomočno obsojena na 28 let zapora. Arklinič pa je krivdo za očitano zanikal.