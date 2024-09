Brez plačila zbežali iz lokala in pozabili nahrbtnik, poln ukradenih stvari

V Portorožu so iz lokala pobegnili trije moški, ne da bi poravnali račun, zaposlena pa jih je prijavila Policiji. V naglici so pozabili nahrbtnik, v katerem je bilo več denarnic, dve torbici in prenosni računalnik. Policista sta kmalu identificirala enega od njih, ki ni znal pojasniti izvora predmetov v nahrbtniku. Malo za tem sta policista ujela še drugega moškega, čez nekaj ur pa še tretjega.