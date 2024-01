Brez vozniškega dovoljenja bežal pred policijo, nato pa trčil v dve vozili

Povzročitelju nesreč, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli, policisti pa še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policista sta začela voznika ustavljati, vendar pa je ta vožnjo pospešeno nadaljeval z ljubljanske obvoznice na Celovško cesto. Tam je trčil v osebno vozilo voznice in svojo vožnjo nadaljeval nazaj na obvoznico proti Brdu, kjer pa je nato pri izvozu Brdo trčil v službeno vozilo policije. V nesreči so se voznica osebnega vozila v katerega je trčil in oba policista, lažje poškodovali.

Ljubljanska prometna policista sta okoli 15. ure opravljala kontrolo ljubljanske obvoznice, na kateri je bil zgoščen promet, ko sta opazila voznika osebnega vozila, ki objestno vozil po obvoznici in storil več prometnih prekrškov in tako ogrožal ostale. Med drugim je vozil po odstavnem pasu, preko polne črte in nepravilno menjaval pasove.

Najhujše kršitve na avtocestah

Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vseh "sedem smrtnih grehov" na avtocesti je izjemno nevarnih za vse udeležence v cestnem prometu, sporočajo iz PU Ljubljana.

"Zgostitve prometa po praznikih, ki jih pričakujemo še cel vikend in ob deževno vreme, ki se mu bo po napovedih pridružilo še sneženje in slaba vidljivost, pa naredijo razmere še bolj tvegane," so zapisali v sporočilu za javnost in pozvali k strpni vožnji. "Pri vožnji bodimo zbrani in upoštevajmo prometne predpise, saj lahko le tako vsi skupaj pripomoremo k večji prometni varnosti," so pozvali.