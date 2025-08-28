Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Brez vozniškega dovoljenja divjal pred Policijo in jim oplazil avtomobil

Ljubljana, 28. 08. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Ljubljanski policisti so v sredo zvečer na Tržaški cesti želeli ustaviti voznika avtomobila, a voznik znakov policistov ni upošteval in se podal v beg. Pri tem je storil več prekrškov, trčil v vozilo občana in nato oplazil še policijsko vozilo. Kršitelja, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so prijeli na Obvozni cesti v Ljubljani.

Policisti so nekaj pred 19. uro na Tržaški cesti opazili vozilo z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu. Z zvočnimi signali in modro lučjo so mu nakazali, da ga želijo ustaviti, a voznik signalov ni upošteval in s pospešeno hitrostjo odpeljal proti Šentvidu, med vožnjo pa storil več prekrškov. Policija ga je nato prijela na Obvozni cesti v Ljubljani. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so javili s Policijske uprave Ljubljana. 

Ker 33-letnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja so mu vozilo zasegli. (fotografija je arhivska)
Ker 33-letnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja so mu vozilo zasegli. (fotografija je arhivska) FOTO: Luka Kotnik

V postopku so ugotovili, da je za volanom 33-letni Slovenec. Kljub temu da je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku, so mu odredili strokovni pregled. 

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje, preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ter kaznivega dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali na PU Ljubljana. 

Preberi še Pijan bežal in trčil v štiri policijska vozila
policija pregon Ljubljana voznik brez dovoljenja prometna nesreča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215