Brez vozniškega dovoljenja divjal pred Policijo in jim oplazil avtomobil

Policisti so nekaj pred 19. uro na Tržaški cesti opazili vozilo z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu. Z zvočnimi signali in modro lučjo so mu nakazali, da ga želijo ustaviti, a voznik signalov ni upošteval in s pospešeno hitrostjo odpeljal proti Šentvidu, med vožnjo pa storil več prekrškov. Policija ga je nato prijela na Obvozni cesti v Ljubljani. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so javili s Policijske uprave Ljubljana.

Ker 33-letnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja so mu vozilo zasegli. (fotografija je arhivska)

V postopku so ugotovili, da je za volanom 33-letni Slovenec. Kljub temu da je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku, so mu odredili strokovni pregled.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje, preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ter kaznivega dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali na PU Ljubljana.