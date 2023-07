Brez vozniškega dovoljenja in z več kot 150 km/h divjal pred policisti

Voznik, za katerega se je izkazalo, da je v preteklosti že večkrat kršil cestnoprometne predpise, je med begom storil več hujših prometnih prekrškov. Poleg hitre vožnje je zapeljal tudi na nasprotni pas in večkrat zapeljal v križišče pri rdeči luči.

"S pospešeno vožnjo (na regionalni cesti, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, je vozil s s povprečno hitrostjo 154km/h) je nadaljeval in z nepravilnim prehitevanjem ogrožal ostale udeležence cestnega prometa," so sporočili s PU Maribor.

Policisti so ga sicer uspeli ustaviti na območju Dobrenja in v nadaljevanju postopka ugotovili, da je 26-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu bo zoper voznika podana kazenska ovadba, vozilo pa so kršitelju zasegli.

Pri tem je PU Maribor opozorila, da so zadnjem času na cestah znova obravnavali več voznikov, ki so huje kršili predpise. "Ob hitrosti je posebej zaskrbljujoča tudi vožnja pod vplivom alkohola. Tovrstnim kršitvam bomo več pozornosti namenili že ta vikend," so še sporočili.