Brez vozniškega dovoljenja v avtomobilu brez tablic vozil nepripete otroke

Prvega voznika so črnomaljski policisti ustavili nekaj po 11. uri na območju Anzlove Gore. "Med postopkom so ugotovili, da gre za 30-letnega večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic," so sporočili novomeški policisti.

Kršitelj in sopotnica med vožnjo nista uporabljala varnostnega pasu, tudi otroci v vozilu niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom.

Avtomobil so mu zasegli, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog in izdali plačilni nalog. "Za ugotovljene kršitve je predvidena kazen v višini 1430 evrov," so v sporočilu zapisali policisti.