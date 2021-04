Brez vozniškega dovoljenja prevažal za 200.000 evrov ur in nakita

Policisti so v ponedeljek na mejnem prehodu Dolga vas ustavili avtomobil, ki ga je vozil državljan Romunije. Pri pregledu so ugotovili, da voznik in sopotnik prevažata večje število ur in nakita brez dokumentacije in da voznik osebnega vozila nima vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Zaradi utemeljenega suma, da ure in nakit izvirajo iz kaznivega dejanja, so jima tovor v skupni vrednosti okoli 200.000 evrov zasegli. Policisti bodo nadaljevali z zbiranjem obvestil o izvoru zaseženih predmetov, po ugotovitvi izvora pa bodo zoper oba podali kazensko ovadbo. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so policisti zasegli tudi osebno vozilo.