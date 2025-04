Brez vozniškega dovoljenja vozil neregistriran BMW

Policisti so 26. 4. okoli 20. ure med opravljanjem nalog na območju Semiča ustavili voznika osebnega avtomobila BMW. 24-letni kršitelj, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Ugotovili so še, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil. BMW so mu zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s PU Novo mesto.