Črna kronika

Brez zaviranja priletel v kombajn, ki je zapeljal na cesto

Kirchberg an der Raab, 10. 10. 2025 13.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Na avstrijskem Štajerskem, blizu Gradca, se je sinoči zgodila nenavadna nesreča. Pijani 30-letni voznik je trčil v kombajn, ki je ravno v tistem trenutku zapeljal na cesto. Avtomobil je ostal zagozden pod delovnim strojem, zato so morali voznika rešiti gasilci.

Nesreča se je zgodila včeraj zvečer v kraju Kirchberg an der Raab na avstrijskem Štajerskem. Kot poroča avstrijski Kleine Zeitung, je kombajn zapeljal na cesto z bližnjega polja, ko je vanj silovito in brez zaviranja trčil osebni avtomobil. 

Po trčenju se je sopotniku uspelo rešiti iz avtomobila, ki je popolnoma uničen ostal zagozden pod kombajnom. Voznika, 30-letnega domačina, so medtem morali rešiti gasilci. 

Na kraju nesreče je posredovalo 40 prostovoljnih gasilcev iz več gasilskih enot. Tako voznik kot sopotnik iz osebnega vozila sta huje poškodovana, prepeljali so ju v regionalno bolnišnico. Voznik kombajna medtem v nesreči ni utrpel poškodb. 

V bolnišnici so vozniku avtomobila kasneje namerili srednje visoko stopnjo alkoholiziranosti. 

Naslednji članek

Bivšega sodelavca naj bi umorila iz koristoljubnosti, grozi jima 30 let zapora

