Brez zaviranja priletel v kombajn, ki je zapeljal na cesto

Nesreča se je zgodila včeraj zvečer v kraju Kirchberg an der Raab na avstrijskem Štajerskem. Kot poroča avstrijski Kleine Zeitung, je kombajn zapeljal na cesto z bližnjega polja, ko je vanj silovito in brez zaviranja trčil osebni avtomobil.

Po trčenju se je sopotniku uspelo rešiti iz avtomobila, ki je popolnoma uničen ostal zagozden pod kombajnom. Voznika, 30-letnega domačina, so medtem morali rešiti gasilci.