Brez zaviranja priletel v kombajn, ki je zapeljal na cesto

Nesreča se je zgodila včeraj zvečer v kraju Kirchberg an der Raab na avstrijskem Štajerskem. Kot poroča avstrijski Kleine Zeitung, je kombajn zapeljal na cesto z bližnjega polja, ko je vanj silovito in brez zaviranja trčil osebni avtomobil.
Po trčenju se je sopotniku uspelo rešiti iz avtomobila, ki je popolnoma uničen ostal zagozden pod kombajnom. Voznika, 30-letnega domačina, so medtem morali rešiti gasilci.
- FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Kirchberg
- FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Kirchberg
- FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Kirchberg
- FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Kirchberg
- FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Kirchberg
- FOTO: Prostovoljno gasilsko društvo Kirchberg
Na kraju nesreče je posredovalo 40 prostovoljnih gasilcev iz več gasilskih enot. Tako voznik kot sopotnik iz osebnega vozila sta huje poškodovana, prepeljali so ju v regionalno bolnišnico. Voznik kombajna medtem v nesreči ni utrpel poškodb.
V bolnišnici so vozniku avtomobila kasneje namerili srednje visoko stopnjo alkoholiziranosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.