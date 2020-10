Policisti med hišnimi preiskavami zasegli večje količine konoplje

Cerkniški policisti so pri osumljencu zasegli 353 stebel rastline konoplje, 3 plastične sode z deli rastline konoplje, 15 kartonastih škatel z deli rastline konoplje ter 56 svežih rastlin konoplje. Hišno preiskavo so izvedli tudi na območju Ribnice, kjer so zasegli 17 večjih sadik prepovedane droge konoplje, približno 2 kilograma posušene rastline konoplje ter 23 nabojev za avtomatsko orožje. Na območju Dobove so medtem policisti našli in zasegli 35 sadik konoplje, pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje.

icon-expand Zasežena konoplja v Cerknici FOTO: PU Ljubljana Cerkniški policisti so med hišno preiskavo v prostorih 34-letnika in okolici z območja Rakeka zasegli 353 stebel rastline konoplje, 3 plastične sode z deli rastline konoplje, 15 kartonastih škatel z deli rastline konoplje, ter 56 svežih rastlin konoplje. Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. icon-expand FOTO: PP Brežice icon-chevron-left icon-chevron-right Zaradi suma posesti prepovedane droge so policisti PP Brežice pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri osumljencu na območju Dobove. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 35 sadik konoplje, pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje. Osumljenca bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnja in prometa s prepovedanimi

drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. icon-expand FOTO: PU Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right V sredo so hišno preiskavo na območju Ribnice opravili tudi Ribiški policisti. Zasegli so 17 večjih sadik prepovedane droge konoplje, približno 2 kilograma posušene rastline konoplje, ter 23 nabojev za avtomatsko orožje. Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo, zaradi posesti nabojev pa bodo izvedli ustrezen prekrškovni postopek.