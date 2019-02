Brezvestni voznik namesto 50 km/h vozil s hitrostjo 102 km/h

Kot so sporočili s PU Kranj, so policisti v minulih dveh dneh obravnavali dva hudo brezvestna voznika. Prvi je bil zaradi nezanesljive vožnje obravnavan v petek zvečer. Preizkus mu je pokazal rezultat 1,01 mg/l alkohola.

Gre za del ceste, kjer pogosto prihaja tudi do prečkanja divjadi. Oba voznika policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku.

Vsak km/h hitrejša vožnja pomeni težje posledice v primeru nesreče

Kot opozarjajo policisti, sta prehitra vožnja in alkohol v prometu zelo kritična dejavnika, ker v obeh primerih voznik nima pravega nadzora nad vozilom in težko ali sploh ne reagira na dogodke v prometu: "Zato voznike pozivamo, naj vozijo trezni in znotraj omejitev hitrosti, vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na cesti. Za alkohol je značilno, da že pri majhnih količinah vpliva na zaznavanje voznika in njegove reakcije – seveda na slabše – pri hitrosti pa vsak km/h hitrejša vožnja pomeni daljšo pot ustavljanja in s tem tudi težje posledice v primeru nesreče."