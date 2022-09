Britanski jadralni padalec zasilno pristal in se pri tem huje poškodoval

V torek ob 14.19 so bili novogoriški policisti obveščeni o nesreči blizu naselja Lokavec v občini Ajdovščina poškodoval tuji jadralni padalec.

Ugotovili so, da je 70-letni državljan Velike Britanije z jadralnim padalom vzletel na vzletišču za jadralne padalce Lijak in nato letel čez pobočje Čavna do Lokavca. Okoli 14.10 je letel v neposredni bližini zaselka Gorenje v Lokavcu. Blizu ene od stanovanjskih hiš v Lokavcu je zaradi nenadne spremembe smeri vetra izgubil nadzor nad padalom, zato je želel zasilno pristati. Na višini približno treh metrov od tal se mu je jadralno padalo zaradi vetra zaprlo in je trdo pristal na bližnjem pašniku. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Po zasilnem pristanku je na pomoč poklical prijatelja, ki je nato o dogodku obvestil reševalce.

Kasneje so ga reševalci NMP ZD Ajdovščina na kraju oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policisti so poleg pristojnih pravosodnih organov o dogodku obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.