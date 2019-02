Britanski smučar huje poškodovan po padcu na Cerknem

Nekaj minut pred poltretjo uro v četrtek so idrijski policisti obravnavali nesrečo na smučišču Cerkno. Ugotovsili so, da je 19-letni Britanec smučal po progi Dolina in med smuko zapeljal na grbino z namenom, da skoči. Pri skoku ga je vrglo v zrak in nato je padel na hrbet. Pri tem je utrpel telesno poškodbo. Sumijo na poškodbo hrbtenice. Na kraju so mu reševalci nudili prvo pomoč, nato pa je bil predvidoma huje poškodovan 19-letnik z vojaškim helikopterjem odpeljan na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice.

Le dobrih 15 minut kasneje so policiste iz Policijske uprave Nova Gorica obvestili še o drugi smučarski nesreči na istem smučišču, v kateri se je poškodoval otrok, ki je smučal v skupini s sošolci ene od osnovnih šol iz osrednje Slovenije. Otrok, ki je med smuko je uporabljal predpisano opremo, je na izteku proge Počivalo zaradi prevelike hitrosti padel. Smučka ga je pri tem udarila v hrbet. Na kraju so predvidoma lažje poškodovanemu otroku prvo pomoč nudili reševalci Smučarskega centra Cerkno, nato pa so ga pregledali zdravstveni delavci Zdravstvenega doma Škofja Loka. Policisti iz Idrije so primer zaključili s poročilom policista.