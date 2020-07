Malčanski brivec na sojenju za zaprtimi vrati zaradi ugrabitve in posilstva deklice

Obtoženec je danes pred sodiščem povedal svoj zagovor, podrobnosti za zdaj niso znane. V dokaznem delu obravnave pa so zaslišali zakonske zastopnike deklice, ki se pridružujejo kazenskem pregonu obtoženca. Sojenje se bo nadaljevalo 22. julija, ko bodo zaslišali sodne izvedence posebne zaporne bolnišnice v Beogradu, ki so podali nevropsihiatrično izvedensko mnenje.

Sojenje 48-letnemu Ninoslavu Jovanoviću , ki je priznal ugrabitev, mučenje in posilstvo 12-letne Monike Karimanović iz vasi Suvi Do v Srbiji , poteka za zaprtimi vrati zaradi zaščite mladoletne žrtve. Policija ga je na današnjo obravnavo pripeljala v kombiju, pred sodiščem pa so se zbrali številni novinarji. Iskanje 12-letnice, ki jo je Jovanović ugrabil na poti iz šole, je namreč zelo odmevalo v javnosti.

'To sem počel iz maščevanja'

Jovanović, ki je bil že večkrat zaprt zaradi posilstva, poskusa posilstva, tatvine in goljufij, je v zaporu prestal že več kot 22 let. Novinarji srbskega časnika Kurirso se z njim pogovarjali že marca lani, pet mesecev preden je zapustil zapor, kjer je bil nazadnje zaradi spolnega nadlegovanja žensk preko Facebooka. Takrat pogovora niso objavili, saj je v njem, kot pravijo v časniku, izrazil grozljiva stališča.

Kot so zapisali, Jovanović svojih dejanj ni obžaloval. Novinarjem je razkril, da svojih žrtev ne izbira naključno. Le nekaj dni pred odhodom na prostost je večkratni obsojenec dejal, da se za svoja dejanja ne počiti krivega.

"Lahko rečem, da sem to počel iz maščevanja. To ni bilo naključno. Zakaj sem to naredil, jaz dobro vem, vse, kar lahko rečem je, da kakor kdo seje, tako bo tudi žel. Kar sem naredil, sem naredil. Svoj dolg državi sem odplačal, ampak zakaj zdaj delate pomp, da se moram umakniti iz ulice, iz mesta? Zato ne morem biti tiho," je marca lani v intervjuju dejal Malčanski brivec.

Le nekaj mesecev po prihodu na prostost je Jovanović zakrivil nov zločin, čeprav je za Kurir zatrjeval, da ne bo šel na stara pota. "Če naredim kakršnokoli kriminalno dejanje, naj me obsodijo, vendar ne bo nič od tega. Takšnih dejanj nikoli več ne bi mogel narediti. Družina bi se me odrekla, če bi kaj takega znova naredil," je dejal in dodal, da se v zaporu počuti bolje kot na prostosti. "Predstavljali so me kot satana, jaz pa se nisem imel možnosti braniti," je dejal in potožil, da zaradi tega ne more najti službe in skrbeti za sebe in svojo ženo.

Novinarju je povedal tudi, da obiskuje psihiatra in pije zdravila. Potožil je, da se ne počuti varnega in da si ne upa na avtobus, saj da za svojim hrbtom sliši ogovarjanje. "Človeku je treba dati drugo priložnost," je še dejal osem mesecev preden je zagrešil novo grozljivo dejanje.

Grozi mu najmanj 10 let zapora

Jovanović je 12-letnico ugrabil 20. decembra lani v kraju Brzi Brod pri Nišu, ko se je deklica vračala iz šole. V avtomobil jo je zvabil pod pretvezo, da je novi hišnik v njeni šoli. Deklico so po 10 dneh obsežne iskalne akcije, v kateri je sodelovalo več sto policistov in lokalnih prebivalcev, našli v kraju Pasjača.

Ugrabitelja so prijeli šele 5. januarja na pokopališču v Malči. Za očitana dejanja ugrabitve in posilstva otroka mu grozi najmanj 10-letna zaporna kazen ali celo dosmrtna ječa. Vzdevek Malčanski brivec se ga je prijel zato, ker je znan po tem, da svojim žrtvam obrije lase, ali jih ostriže.