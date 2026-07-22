V BTC-ju okradli vozilo za prevoz denarja, storilce iščejo s helikopterjem

Kot so nam potrdili ljubljanski policisti, preiskujejo kaznivo dejanje zoper premoženje na območju Most v Ljubljani. Na kraju je več policijskih patrulj, ki iščejo storilce.

Policija v BTC-ju FOTO: Bralec

Prestolnico, natančneje Fužine, Nove Jarše in okolico, preletava helikopter, so nam sporočili bralci. Policisti in kriminalisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestila.

Helikopter preletava Ljubljano FOTO: Flightradar24

V primeru, da je kdorkoli videl dogajanje oziroma ima o dogodku kakršne koli informacije, naj to sporoči na interventno številko 113.

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