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Črna kronika

V BTC-ju okradli vozilo za prevoz denarja, storilce iščejo s helikopterjem

Ljubljana, 22. 07. 2026 15.44 pred 27 minutami 1 min branja 41

Avtor:
N.V.
Policija v BTC-ju

V BTC-ju v Ljubljani so po naših informacijah neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Kot so sporočili s PU Ljubljana, gre za kaznivo dejanje zoper premoženje, na kraju je več patrulj. Trenutno Ljubljano preletava helikopter.

Kot so nam potrdili ljubljanski policisti, preiskujejo kaznivo dejanje zoper premoženje na območju Most v Ljubljani. Na kraju je več policijskih patrulj, ki iščejo storilce.

Policija v BTC-ju
Policija v BTC-ju
FOTO: Bralec

Prestolnico, natančneje Fužine, Nove Jarše in okolico, preletava helikopter, so nam sporočili bralci. Policisti in kriminalisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestila.

Helikopter preletava Ljubljano
Helikopter preletava Ljubljano
FOTO: Flightradar24

V primeru, da je kdorkoli videl dogajanje oziroma ima o dogodku kakršne koli informacije, naj to sporoči na interventno številko 113.

Spomnimo

Nedavno se je podobno kaznivo dejanje zgodilo tudi v Izoli. Ravno tako so okradli vozilo za prevoz denarja, policisti pa so postavili blokadne točke, na kraj je bil poslan tudi helikopter. Storilce še vedno iščejo.

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policija btc kraja

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KOMENTARJI41

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
22. 07. 2026 16.11
Jutri bo novica, v Mb ukradli vozilo za prevoz gotovine in helikopter.
Odgovori
0 0
HUSO BOSS
22. 07. 2026 16.10
TAKE KOVČKE JE TREBA ZNATI TUDI ODPRETI DRUGAČE JE DENAR NEVELJAVEN OZ. SE OBARVA
Odgovori
0 0
zasvobodo22
22. 07. 2026 16.08
glede na to ,da mamo prevaransko.lopovsko vlado kot tud takega minista zagovornika lopovov je cist mozno ,da kr oni nabirajo kes za izrael in ukrajino
Odgovori
-1
1 2
Jack Herer
22. 07. 2026 16.07
Bravo. Je treba imeti, kar pogum za tak podvig.
Odgovori
-1
1 2
testosteron
22. 07. 2026 16.07
Vprašajte prebivalce Novega mesta in okolice, če je Slovenija varna država in če policija opravlja svoje delo ?...da o sodstvu ne izgubljamo besed ! ...ko določeni zaščiteni prebivalci veselo tepejo policiste - to je začetek konca neke varnosti in tudi države !...temu bi enostavno lahko rekli le SRAMOTA !
Odgovori
+2
2 0
Esprit
22. 07. 2026 16.07
Čist možno da je kombi na koncu več vreden kot denar v njem, če je sploh kakšen bil.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
22. 07. 2026 16.06
..če nam je že prej ratalo...pa gremo še v drugo.,,so rekli dečki.,
Odgovori
-1
0 1
Mukec
22. 07. 2026 16.02
Predlagam, da Aktiva na kombije doda napis samopostrežna.
Odgovori
+11
12 1
Rožle Patriot
22. 07. 2026 16.01
"Trenutno Ljubljano preletava helikopter." --- To pa definitivno ne drži .. !!!
Odgovori
-2
2 4
dron
22. 07. 2026 16.04
Spet dežuraš na strehi brez daljnogleda🙈😉
Odgovori
+1
2 1
ho?emVšolo
22. 07. 2026 16.00
Od kar je nova vlada gre vse narobe. Ropi in tatvine ter podražitve dobrin. Gorivo je šlo v nebo, kmetje in prevozniki pa molčijo.
Odgovori
+6
11 5
ho?emVšolo
22. 07. 2026 16.01
Pozabila sem izpostaviti povečanje migracij in posilstva.
Odgovori
+7
10 3
Teleport
22. 07. 2026 16.08
Vse je to posledica golobizmu. Ne mreš čez noč popraviti stale, ki jo je golob naredil
Odgovori
+1
1 0
a res1
22. 07. 2026 16.00
Pa to je podoben kombi kot v izoli ali tam nekje, Aktiva?
Odgovori
+7
9 2
Yoda
22. 07. 2026 15.59
Mafija na oblasti, mafija na ulicah...
Odgovori
+4
9 5
fatherlander
22. 07. 2026 15.59
Naj povem še enkrat: Slovenija je varna država. Policija dela dobro. Vlada dela dobro.
Odgovori
+4
7 3
testosteron
22. 07. 2026 16.04
hahahahaahahaaa
Odgovori
+0
1 1
zasvobodo22
22. 07. 2026 16.08
lopovsko prevaranska vlada mislis
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
22. 07. 2026 15.58
Po modri logotipni črti in Fiat kombiju vidno na slikah gre očitno spet za Aktiva varovanje. ni za izključit da gre za kakšno sodelovanje bivših zaposlenih in aktulnih - Izola je bila očitno sama vaja.
Odgovori
+10
10 0
Mambo
22. 07. 2026 15.57
Nova športna disciplina
Odgovori
+7
7 0
flojdi
22. 07. 2026 15.57
..no ja.1x mi je ratal vprasat dva,ki sta prišla nafilat" bankomat,če mata kej viška".prijazno sta mi povedala da ne. In to je bil zaključek. Z malenkostjo mojega smeha...ker dlje Ne Grem.
Odgovori
+3
4 1
Huki
22. 07. 2026 15.57
Niso v Italiji?
Odgovori
+2
2 0
Castrum
22. 07. 2026 15.57
Varnostna situacija v Sloveniji pada že šest let, rapidno pa zadnje tri leta, tako da je že kritično. Upajmo da ta vlada poostri nadzor in ponovno Slovenijo naredi varno
Odgovori
+3
6 3
GhostWithAxe
22. 07. 2026 16.04
Ze 6 let? Ne bit smesen.
Odgovori
-1
0 1
zasvobodo22
22. 07. 2026 16.10
pada pod to lopovsko prevaransko vlado ki jo vofijo obsojeni in laznivci
Odgovori
0 0
a res1
22. 07. 2026 15.57
Dolgo ste rabili, da sem vas v eni prejšnji temi spomnil, da se nekaj dogaja.
Odgovori
+1
3 2
Chrome
22. 07. 2026 15.57
Denar je zavarovan, torej ni nobene škode.
Odgovori
+0
2 2
mrbungle
22. 07. 2026 16.01
seveda je, ker zavarovanje ni zastonj - plačš v ceni izdelka. Ker ima zavarovalnica minus, poviša premije-plačaš kot dražje zavarovanje...
Odgovori
+4
4 0
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