V BTC-ju okradli vozilo za prevoz denarja, storilce iščejo s helikopterjem

Kot so nam potrdili ljubljanski policisti, preiskujejo kaznivo dejanje zoper premoženje na območju Most v Ljubljani. Na kraju je več policijskih patrulj, ki iščejo storilce.
Prestolnico, natančneje Fužine, Nove Jarše in okolico, preletava helikopter, so nam sporočili bralci. Policisti in kriminalisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestila.
Spomnimo
Nedavno se je podobno kaznivo dejanje zgodilo tudi v Izoli. Ravno tako so okradli vozilo za prevoz denarja, policisti pa so postavili blokadne točke, na kraj je bil poslan tudi helikopter. Storilce še vedno iščejo.
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