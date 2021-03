Če 'osamljen vojak na misiji' od vas hoče denar, ste verjetno žrtev goljufa

Kot pojasnjujejo koprski policisti, storilci tovrstnih goljufij oškodovance običajno najdejo in kontaktirajo na družbenih omrežjih (najpogosteje na Facebooku in Instagramu) ter kasneje z njimi komunicirajo po aplikacijah, kot so Messenger, Skype, Viber in WhatsApp. Običajno komunicirajo pisno, lahko tudi pokličejo.

Predstavijo se kot vojaki na mirovnih misijah, zdravniki ali delavci na naftnih ploščadih, predvsem pa imajo dobro pripravljeno zgodbo (so osamljeni in premožni), pošiljajo fotografije in želijo vzpostaviti čim intimnejši odnos. Tovrstno pisanje in kontaktiranje lahko traja več mesecev ali celo let, saj želijo pridobiti zaupanje žrtve. V nekem trenutku pa začnejo prositi za denar z izgovorom, da bi prišli na obisk in da potrebujejo denar za pot, za urejanje vize, razne druge dokumentacije ipd.

Goljufi od žrtev najpogosteje zahtevajo plačevanje preko plačilnih sistemov Western Union in MoneyGram, ki sta namenjena hitremu prenosu denarja. Včasih gre tudi za nakazila na bančne račune v tujini, ki pa praviloma pripadajo t. i. denarnim mulam. Te denar takoj po prejemu dvignejo in po drugi poti pošljejo naprej. Sled za denarjem se v vsakem primeru zelo hitro izgubi, prevarante pa je praviloma nemogoče izslediti, še opozarjajo na PU Koper.

Policija je v letu 2020 obravnavala 37 tovrstnih kaznivih dejanj, s katerimi je bila povzročena škoda v višini približno 900.000 evrov, v letu 2021 pa je do 10. marca obravnavala 13 tovrstnih kaznivih dejanj s skupno škodo približno 15.000 evrov.