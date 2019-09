"Če že, potem bi lahko svojo mamo prepričal, da si za denar odreže roko, saj je že starejša," pravi domnevni goljuf in dodaja, da z Julijo dogodka (z odrezano roko - op.p.) nista načrtovala, oče pa da je mahal kar z enim papirjem. "Navodila na papirju ne obstajajo."

"Če že, bi prepričal svojo mamo, da si odreže roko, saj je že starejša." To so besede Sebastiena Abramova , ki je prvič javno spregovoril. Z njim se je v priporu na Povšetovi na njegovo željo pogovarjala novinarka Slovenskih novic.

Abramov, nekoč Sebastijan Colarič, naj bi svoje dekle, 21-letno Julijo Adlešič prepričal v to, da si je za visoko odškodnino odrezala roko, pred leti pa naj bi s puško ustrelil svoje takratno dekle, 24-letno Saro Veber.

Zgodba Abramova se namreč povsem razlikuje od zgodbe, ki nam jo je marca pripovedoval njegov oče. "Prišla sta do mene in rekla sta 'tole pa tole', Julija je največ govorila. Vi mi boste samo žago dali, pa sem rekel 'pa ne moreš tega naredit človek božji, pa kje živita'," osumljenčev oče Gorazd Colarič.

Kot izjemno manipulativnega in uglajenega hkrati nam je Sebastiena opisala tudi Julijina mama Monika Adlešič, sumljiv je postal že ob prvem srečanju. "Predstavil se nam je kot kriminalist, da ima zelo visoko plačo. Zdelo se nam je nerealno, da se ob prvem stiku tako predstaviš. Drugače pa je deloval zelo uglajeno," pravi Adleščičeva.

Kar pa Abramov zanika. Pravi, da ni bil nikoli zaposlen kot kriminalist s plačo 6000 evrov. "Med kriminalisti imam veliko prijateljev in sem bil udeležen v hišnih preiskavah. /.../ Preko sedaj že nekdanjega prijatelja sem spoznal neko osebo, preko katere sem kot častni član dobil značko mednardone policijske zveze IPA," trdi in se hkrati pohvalil, da je uspešno prestal vse potrebne psihološke teste. In da ima dovoljenje za ostrostrelsko puško, kar da ima zelo malo ljudi.

Dovoljenje za orožje je imel že v času smrti Vebrove, kjer zaradi suma naklepnega umora sodna preiskava še poteka, za odrezano roko pa naj bi se mu sojenje začelo še v letošnjem letu.

Kupil na bi tudi novo pištolo, ki jo je nato pred uporabo po navodilu proizvajalca moral repetirati kar 500-krat. "Saro sem imel resnično rad, nisem je in ne bi je mogel ubiti. /.../ Saro še vedno videvam v Sanjah," še zaključuje Abramov.