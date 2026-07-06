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Črna kronika

Čeh po vzletu obvisel na drevesu

Ajdovščina, 06. 07. 2026 15.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Vzletišče Lijak

Nedeljski polet z jadralnim padalom z Lijaka se za 49-letnega Čeha ni končal po načrtih. Po vzletu ga je zaradi vetra zaneslo v levo in s padalom se je zapletel v drevo.

Novogoriški policisti so bili o nesreči na vzletišču Lijak v bližini naselja Loke obveščeni malo po 14. uri. Na kraju so ugotovili, da je tuj padalec padel na bližnje pobočje in nepoškodovan obvisel na drevesu.

"Pri dogodku se ni poškodoval in je sam sestopil z drevesa, na katerem je ostalo jadralno padalo. Na kraju so kasneje posredovali gorski reševalci GRS Ajdovščina in člani Enote za hitre reševalne intervencije Mestne občine Nova Gorica (HRI Nova Gorica), ki so češkemu državljanu nudili pomoč pri odstranitvi jadralnega padala z drevesa," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, kjer so o dogodku obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

Lijak jadralno padalstvo nesreča Nova Gorica

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