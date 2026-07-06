Čeh po vzletu obvisel na drevesu

Novogoriški policisti so bili o nesreči na vzletišču Lijak v bližini naselja Loke obveščeni malo po 14. uri. Na kraju so ugotovili, da je tuj padalec padel na bližnje pobočje in nepoškodovan obvisel na drevesu.

"Pri dogodku se ni poškodoval in je sam sestopil z drevesa, na katerem je ostalo jadralno padalo. Na kraju so kasneje posredovali gorski reševalci GRS Ajdovščina in člani Enote za hitre reševalne intervencije Mestne občine Nova Gorica (HRI Nova Gorica), ki so češkemu državljanu nudili pomoč pri odstranitvi jadralnega padala z drevesa," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, kjer so o dogodku obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.