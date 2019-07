Čeh v ovinku čez sredinsko črto in naravnost v motorista, ki so ga oživljali

Zaradi hude prometne nesreče med Ilirsko Bistrico in Dolenjami je cesta že več ur zaprta. Nesrečo naj bi povzročil češki državljan, ki je vozil proti Jelšanam in sredi blagega desnega ovinka zapeljal preko sredinske črte na nasprotno stran. Tu je čelno trčil v motorista, ki so ga morali na mestu nesreče oživljati.

S PU Koper so sporočili, da se je ob 7.48 zgodila hujša prometna nesreča na cesti med Ilirsko Bistrico in Dolenjami. Po prvih podatkih je prometno nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, 62-letni državljan Češke, ki je vozil proti Jelšanam in sredi blagega desnega ovinka zapeljal preko sredinske črte na nasprotno stran. Tu je čelno trčil v motorno kolo znamke BMW K1300, ki ga je vozil 47-letnik iz okolice Ljubljane. Motorist je padel. Na kraju so ga oživljali, zatem pa odpeljali v UKC Ljubljana. Pri padcu se je poškdovala tudi njegova 35-letna sopotnica, ki so jo odpeljali v izolsko bolnišnico. Povzročitelju sledi kazenska ovadba. Cesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče še vedno zaprta, urejen pa je obvoz. Promet proti mejnem prehodu Jelšane je sproščen.