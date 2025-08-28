Čeha po spustu s slapa obšla slabost, nepazljivemu Avstrijcu zdrsnilo

44-letni državljan Češke se je v sredo udeležil soteskanja v zgornjem in spodnjem delu Predelice pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega podjetja. "Med soteskanjem se je udeleženec spustil po zadnjem, približno 40 metrov visokem slapu, nato pa varoval spust naslednjega udeleženca. Po opravljenem varovanju je začutil bolečine v zatilju, vrtoglavico in slabost. Med aktivnostjo oz. soteskanjem ni padel in ni utrpel poškodb," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zaradi zdravstvenih težav so Čeha prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. "Policisti so izključili tujo krivdo, saj zdravstveno stanje udeleženca ni bilo posledica izvajanja aktivnosti."

Med soteskanjem v kanjonu Sušec si je 36-letni državljan Avstrije zaradi nepazljivosti na mokri podlagi poškodoval gleženj. "Aktivnosti se je udeležil v okviru organiziranega izleta lokalnega podjetja, ki se ukvarja s tovrstno aktivnostjo. Na kraj dogodka so bili napoteni gorski reševalci GRS Bovec, ki so poškodovancu na kraju nudili prvo pomoč," so javili s PU Nova Gorica.

Poškodovanca so nato prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Policisti so izključili tujo krivdo.