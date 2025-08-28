Svetli način
Črna kronika

Čeha po spustu s slapa obšla slabost, nepazljivemu Avstrijcu zdrsnilo

Bovec, 28. 08. 2025 13.25 | Posodobljeno pred 49 minutami

Na Bovškem sta se v sredo med soteskanjem zgodili dve nesreči. V prvi je 44-letni državljan Češke po spustu s 40-metrskega slapa začutil bolečine v zatilju, vrtoglavico in slabost. Kot so ugotovili naknadno, poslabšanje zdravstvenega stanja ni bilo posledica aktivnosti. V drugem primeru pa je med spustom po kanjonu zaradi nepazljivosti zdrsnilo Avstrijcu, ki si je poškodoval gleženj.

44-letni državljan Češke se je v sredo udeležil soteskanja v zgornjem in spodnjem delu Predelice pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega podjetja. "Med soteskanjem se je udeleženec spustil po zadnjem, približno 40 metrov visokem slapu, nato pa varoval spust naslednjega udeleženca. Po opravljenem varovanju je začutil bolečine v zatilju, vrtoglavico in slabost. Med aktivnostjo oz. soteskanjem ni padel in ni utrpel poškodb," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zaradi zdravstvenih težav so Čeha prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. "Policisti so izključili tujo krivdo, saj zdravstveno stanje udeleženca ni bilo posledica izvajanja aktivnosti."

Policijski helikopter (fotografija je arhivska)
FOTO: PU Nova Gorica

Med soteskanjem v kanjonu Sušec si je 36-letni državljan Avstrije zaradi nepazljivosti na mokri podlagi poškodoval gleženj. "Aktivnosti se je udeležil v okviru organiziranega izleta lokalnega podjetja, ki se ukvarja s tovrstno aktivnostjo. Na kraj dogodka so bili napoteni gorski reševalci GRS Bovec, ki so poškodovancu na kraju nudili prvo pomoč," so javili s PU Nova Gorica. 

Poškodovanca so nato prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Policisti so izključili tujo krivdo.

čevapgpt
28. 08. 2025 14.16
če ti rata slabo v hribih in te pobašejo s helikopterjem, a si pol na urgenci kej prej obravnavan al isto čakaš kot če te pripeljejo z rešilcem in lučkami?
Bombardirc1
28. 08. 2025 14.07
+0
Ma kako so jih pa rešili, če tega leonardo helikopter ne zmore?
Albert Konečnik
28. 08. 2025 14.13
Bomardirc.1, bolje, da tega komentarja nisi napisal. Nedolžna poškodba gležnja ali pa zlom vratnih vretenc verjetno zahtevata popolnoma drugačno obravnavo in tudi drugačen način transporta do najbližje bolnišnice. Se mi pa zdi, da sta ti dve poškodbi zate eno in isto.
jedupančpil
28. 08. 2025 13.47
-1
ajgaspet čEhi
