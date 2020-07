Čehinja med prečkanjem Soče padla vanjo, pri slapu Boka se je poškodovala Nemka

Včeraj popoldne je Regijski center za obveščanje sporočil novogoriški policiji, da se je v občini Bovec pri Malih koritih pri vasi Soča zgodila nesreča. Policisti so ugotovili, da je državljanka Češke v bližini ene od turističnih kmetij skušala prestopiti reko. Pri tem ji je spodrsnilo, v vodo pa ji je padla tudi torbica, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Iz reke ji je pomagal češki državljan. Oba sta bila premražena in podhlajena. Reševalci Nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma (NMP ZD) Tolmin so ju oskrbeli na brežini, so še povedali s PU Nova Gorica.

Policija je bila včeraj še obveščena, da si je Nemka pri slapu Boka zunaj naselja Žaga v občni Bovec poškodovala nogo. Policisti so ugotovili, da je 58-letni Nemki pri sestopu z razgledne točke nenadoma spodrsnilo. Pri tem je padla in si poškodovala desni gleženj. Poškodovanka je bila na ogledu razgledne točke skupaj s svojim partnerjem, so pojasnili s PU Nova Gorica.

Po nesreči so na kraju posredovali člani GRZS Bovec, ki so pohodnico, katero je partner prinesel do ceste, oskrbeli in predali reševalcem NMP ZD Tolmin, so še sporočili s PU Nova Gorica.