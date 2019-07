Čehu na avtocesti s strehe kombija padel čoln, vanj trčil Slovenec

Zaradi nepravilno naloženega tovora so policisti češkega voznika kaznovali z globo, je sporočil Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj.

Policisti opozarjajo, da morajo biti tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, na in v vozilu naložene in pritrjene oziroma pokrite tako, da:

1. ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa;

2. ne povzročajo škode na cesti in objektih;

3. ne onesnažujejo okolja;

4. ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;

5. ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;

6. ne zmanjšujejo preglednosti vozniku;

7. se ne razsipajo ali padajo z vozila.