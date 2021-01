Zoper Celjana, ki je poskušal zastrupiti nekdanjo partnerko in hčerko, vložili obtožnico

32-letnik je po navedbah Dnevnika in Večera obtožen dveh kaznivih dejanj poskusa umora na grozovit ali zahrbten način in kaznivega dejanja groženj. Zaradi dveh poskusov umora mu grozi najmanj 15 let zapora, zaradi groženj pa denarna kazen ali do šest mesecev zapora.

Žrtvi so do pridržanja osumljenca varovali.

Tisti dan je imel 32-letnik določen stik s hčerko, a otroka ni vrnil ob dogovorjeni uri, poročata medija. Ko ga je nekdanja partnerka poklicala, da pride po otroka, naj bi ji osumljeni rekel, naj pride v stanovanje, ker s hčerko pečeta krofe. Ob prihodu je njej in deklici po navedbah časnikov ponudil krofe, v katerih so bila zdrobljena pomirjevala.

Med potjo domov je obema postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da sta bili zastrupljeni.

Nekaj dni po dogodku so na Policiji navedli, da so 32-letnika v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja z znaki nasilja, tudi poskusa umora. Dodali so, da so obe oškodovanki do pridržanja osumljenega ustrezno varovali.

Na zaslišanju pa naj bi se 32-letnik branil, da naj bi bilo zdravilo, ki naj bi ga dvojica zaužila v krofu, namenjeno njegovi uporabi.