Celjanu izpred nakupovalnega centra ukradli psa

Celjske policiste je včeraj popoldne občan obvestil, da so mu v Celju ukradli psa pasme Ameriški Stafford shire terier, ki ga je privezal pred vrata nakupovalnega središča.

"Kasneje v popoldanskih urah smo bili obveščeni, da je 35-letni moški, ki smo ga zaradi kršitev v preteklosti že večkrat obravnavali, kršil javni red in mir v trgovini na Ostrožnem in na parkirišču pred trgovino," so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Celje. Moški je s seboj imel psa, ki ga je pred tem ukradel pred trgovskim centrom.

Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog, psa so mu odvzeli in ga vrnili lastniku.