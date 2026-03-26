Celjsko podjetje z goljufijami do skoraj milijon evrov iz proračuna EU

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v torek, 24. marca, na območju Policijske uprave Celje izvedli več hišnih preiskav. Potekale so na naslovih treh fizičnih in dveh pravnih oseb. Kriminalisti so iskali dokaze za štiri kazniva dejanja goljufije na škodo Evropske unije in en poskus kaznivega dejanja goljufije, prav tako na škodo Evropske unije, so sporočili iz PU Celje. Preiskavo je usmerjalo Evropsko javno tožilstvo.

"V preiskavi, ki poteka že dlje časa, so se kriminalisti osredotočali na poslovodstvo srednje velikega podjetja z območja Policijske uprave Celje. Podjetje je v letu 2023 na več kot 20 posameznih objektih večje trgovske verige namestilo strojno opremo za proizvodnjo električne energije, za kar je pridobilo sredstva sofinanciranja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020," so zapisali na PU Celje.

Podjetje je ministrstvu, pristojnemu za dodeljevanje sredstev, predložilo lažne in nepopolne dokumente o izvedenem projektu ter zamolčalo in prikrilo podatke o dejanskem poreklu vgrajene strojne opreme, s čimer so bili kršeni temeljni pogoji javnega razpisa, so sporočili iz Policije.

Na podlagi navedenih ravnanj je prvi osumljenec s pomočjo še dveh osumljencev na račun pravne osebe neupravičeno pridobil dobrih 955.000 evrov sredstev iz proračuna Evropske unije, s poskusom goljufije pa bi si pridobil še dobrih 215.000 evrov.