Črna kronika

Celjsko podjetje z goljufijami do skoraj milijon evrov iz proračuna EU

Celje, 26. 03. 2026 08.56 pred 44 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Sektor kriminalistične policije

Celjski kriminalisti so v torek v hišnih preiskavah treh fizičnih in dveh pravnih oseb iskali dokaze za štiri kazniva dejanja goljufije in en poskus kaznivega dejanja goljufije na škodo EU. Osumljeni so na račun pravne osebe neupravičeno pridobili dobrih 955.000 evrov sredstev iz proračuna Evropske unije, s poskusom goljufije pa bi si pridobili še dobrih 215.000 evrov.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v torek, 24. marca, na območju Policijske uprave Celje izvedli več hišnih preiskav. Potekale so na naslovih treh fizičnih in dveh pravnih oseb. Kriminalisti so iskali dokaze za štiri kazniva dejanja goljufije na škodo Evropske unije in en poskus kaznivega dejanja goljufije, prav tako na škodo Evropske unije, so sporočili iz PU Celje. Preiskavo je usmerjalo Evropsko javno tožilstvo.

Predložili so lažne in nepopolne dokumente o izvedenem projektu

"V preiskavi, ki poteka že dlje časa, so se kriminalisti osredotočali na poslovodstvo srednje velikega podjetja z območja Policijske uprave Celje. Podjetje je v letu 2023 na več kot 20 posameznih objektih večje trgovske verige namestilo strojno opremo za proizvodnjo električne energije, za kar je pridobilo sredstva sofinanciranja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020," so zapisali na PU Celje.

Podjetje je ministrstvu, pristojnemu za dodeljevanje sredstev, predložilo lažne in nepopolne dokumente o izvedenem projektu ter zamolčalo in prikrilo podatke o dejanskem poreklu vgrajene strojne opreme, s čimer so bili kršeni temeljni pogoji javnega razpisa, so sporočili iz Policije.

Na podlagi navedenih ravnanj je prvi osumljenec s pomočjo še dveh osumljencev na račun pravne osebe neupravičeno pridobil dobrih 955.000 evrov sredstev iz proračuna Evropske unije, s poskusom goljufije pa bi si pridobil še dobrih 215.000 evrov.

Po družinskem sporu, uboju in begu na Hrvaško zdaj v priporu v Sloveniji

V BiH aretirali Slovenca, ki ga je iskal Interpol

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bronco60
26. 03. 2026 10.02
Denar je že izpuhtel,vse bo zastaralo,lopovi pa veselo naprej.
bibaleze
Portal
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ste pozorni na to, kar jeste? Ta kviz vas lahko preseneti
Ste pozorni na to, kar jeste? Ta kviz vas lahko preseneti
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
