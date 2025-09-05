Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Po vlomu prijeli tri odvisnike, med njimi tudi stari znanec Policije

Celje, 05. 09. 2025 10.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
10

Celjski policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Celju. 19-, 33- in 49-letnemu moškemu so odvzeli prostost. Ukradli so nakit, uro, fotoaparate in gotovino. 33-letnik je ropal večkrat, vsi trije pa so odvisniki od prepovedanih drog.

V torek, 26. avgusta, so bili celjski policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na Trubarjevi ulici v Celju. 

"Na podlagi dobrega opisa so celjski kriminalisti kmalu po dogodku na Ljubljanski cesti v Celju izsledili tri moške, ki so ustrezali opisu in jim odvzeli prostost. Gre za 33-letnega moškega z območja Hrastnika ter Celjana stara 19 in 49 let," so sporočili.

V hišo je vlomil 33-letnik, druga dva sta pred hišo opazovala dogajanje in sta ob prihodu lastnika domov opozorila 33-letnika, ki je bil v hiši. Vlomilci so ukradli nakit, ročno uro, več fotoaparatov, gotovino in nekaj drugih stvari.

"33-letnik je v septembru vlomil še v stanovanjsko hišo v Trnovljah, od koder je ukradel gotovino. Osumljen je tudi velike tatvine konec avgusta na Gledališki ulici v Celju, ko je občanki iz rok izpulil denarnico in ukradel gotovino. Občanko je odrinil, tako da je padla in se lažje poškodovala," so še pojasnili policisti.

Osumljen je tudi ropa v mesecu maju letos, ko je na Kovinarski ulici vstopil v stanovanje, od lastnika zahteval denar, bančno kartico in telefon. Z ukradenimi stvarmi je pobegnil. "Sumimo ga tudi vloma v stanovanje na Kovinarski ulici v Celju, od koder ni ničesar ukradel ter vloma v gostinki lokal na Teharski cesti v Celju, kjer je ukradel več žganja in cigaret. S preiskavo preostalih kaznivih dejanj, za katere ga prav tako sumimo, še nadaljujemo," so še rekli.

Osumljenega 33-letnika, ki je bil v preteklosti že večkrat obsojen za tovrstna kazniva dejanja, so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki mu je odredil sodno pridržanje. Druga dva so po zbranih obvestilih izpustili na prostost.

Vsi trije vlomilci so odvisniki od prepovedanih drog. "Sredstva za preživljanje in nakup droge pridobivajo večinoma z izvrševanjem kaznivih dejanj. Pri tem je posebej predrzen 33-letnik, ki dejanja izvršuje na nasilen način, tudi zoper šibkejše osebe," so zaključili na Policiji.

Vlom v Celju (fotografija je simbolična)
Vlom v Celju (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock
celje vlom policija odvisniki
Naslednji članek

Gorska nesreča na Tolminskem: po 160-metrskem padcu podlegel poškodbam

Naslednji članek

V Krškem na deponiji zagoreli neustrezno zavarovani odpadki

SORODNI ČLANKI

Med vlamljanjem v hišo ju je zalotil varnostnik, žensko pridržali, sostorilec pobegnil

Vlomil v lokal, nekaj spil in zaspal, zbudila ga je zaposlena

Je v trgovino vlomil oče, ki je z otroki na begu že skoraj štiri leta?

Vlomil v lokal in se napil, odpeljali so ga v bolnišnico

V trgovini se je sprožil alarm, policisti v njej našli močno pijanega vlomilca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEJBOBOL
05. 09. 2025 11.26
+2
In kam sodijo taki ??? Če prašaš nas občane vemo odgovor ustrezne inštitucije pa ne ....
ODGOVORI
2 0
Naiskreni
05. 09. 2025 11.23
+1
kako naj igramo tole igro sistema, če na vrhu in na dnu vsi goljufajo sistem? kje je fair play? 1x da te dobijo, konc vseh socialn prispevkov, odplačevanje škode +kazn. v drugo ko te dobijo, prostovljna obvezna evtanazija. pa če ukradeš al 1 cent al 1 miljon.
ODGOVORI
1 0
bc123456
05. 09. 2025 11.13
+5
ALI so jim že posekali roke ????????????????
ODGOVORI
5 0
DirtySanchez
05. 09. 2025 11.11
+5
Upam da so jih policaji vsaj pošteno nalomili
ODGOVORI
5 0
Nidani
05. 09. 2025 11.05
+2
A to so inženirji, sektaši?
ODGOVORI
2 0
proofreader
05. 09. 2025 11.01
+8
Namesto stari znanec policije naj bo raje stari znanec zaporov.
ODGOVORI
8 0
Potouceni kramoh
05. 09. 2025 10.58
+3
Saj stari znanec policije ima pa itak vedno okol sebe ta mlade učence ki so boljši od njega čez čas.
ODGOVORI
3 0
Verus
05. 09. 2025 10.53
+5
Pa s kom se to naša Policija druži? ;)
ODGOVORI
5 0
Še89sekund
05. 09. 2025 10.47
+7
Lepse bi bilo "stari znanec slovenskih sodnikov" če so svobodni in kradejo ter uničujejo imovino državljanov je krivda izključno in samo na sodstvu.
ODGOVORI
7 0
Rožle Patriot
05. 09. 2025 10.44
+3
Slika ni simbolična .. !!!
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215