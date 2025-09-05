Po vlomu prijeli tri odvisnike, med njimi tudi stari znanec Policije

V torek, 26. avgusta, so bili celjski policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na Trubarjevi ulici v Celju.

"Na podlagi dobrega opisa so celjski kriminalisti kmalu po dogodku na Ljubljanski cesti v Celju izsledili tri moške, ki so ustrezali opisu in jim odvzeli prostost. Gre za 33-letnega moškega z območja Hrastnika ter Celjana stara 19 in 49 let," so sporočili.

V hišo je vlomil 33-letnik, druga dva sta pred hišo opazovala dogajanje in sta ob prihodu lastnika domov opozorila 33-letnika, ki je bil v hiši. Vlomilci so ukradli nakit, ročno uro, več fotoaparatov, gotovino in nekaj drugih stvari.

"33-letnik je v septembru vlomil še v stanovanjsko hišo v Trnovljah, od koder je ukradel gotovino. Osumljen je tudi velike tatvine konec avgusta na Gledališki ulici v Celju, ko je občanki iz rok izpulil denarnico in ukradel gotovino. Občanko je odrinil, tako da je padla in se lažje poškodovala," so še pojasnili policisti.

Osumljen je tudi ropa v mesecu maju letos, ko je na Kovinarski ulici vstopil v stanovanje, od lastnika zahteval denar, bančno kartico in telefon. Z ukradenimi stvarmi je pobegnil. "Sumimo ga tudi vloma v stanovanje na Kovinarski ulici v Celju, od koder ni ničesar ukradel ter vloma v gostinki lokal na Teharski cesti v Celju, kjer je ukradel več žganja in cigaret. S preiskavo preostalih kaznivih dejanj, za katere ga prav tako sumimo, še nadaljujemo," so še rekli.

Osumljenega 33-letnika, ki je bil v preteklosti že večkrat obsojen za tovrstna kazniva dejanja, so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki mu je odredil sodno pridržanje. Druga dva so po zbranih obvestilih izpustili na prostost.

Vsi trije vlomilci so odvisniki od prepovedanih drog. "Sredstva za preživljanje in nakup droge pridobivajo večinoma z izvrševanjem kaznivih dejanj. Pri tem je posebej predrzen 33-letnik, ki dejanja izvršuje na nasilen način, tudi zoper šibkejše osebe," so zaključili na Policiji.