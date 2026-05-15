Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Celjski policist rešil življenje vozniku

Celje, 15. 05. 2026 14.33 pred 44 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.V.
Policija

Policisti so bili obveščeni, da je na odstavnem pasu avtoceste pred izvozom Arja vas v vozilu neodzivna oseba. Tja so napotili patruljo Postaje prometne policije Celje, ki je bila takrat v bližini.

Pomožni policisti, zdravstvene stroke, ki je prišel s patruljo, je takoj začel s postopki oživljanja. Medtem je na kraj prišel tudi vodja izmene, ki je opazil, da se proti njim pelje reševalno vozilo in jih je preusmeril na odstavni pas. 

S pomočjo defibrilatorja, ki so ga imeli reševalci v vozilu, so policisti nadaljevali z oživljanjem in uspeli gospodu rešiti življenje. Dežurni zdravnik, ki je prišel na kraj je povedal, da je je bil strokovno izveden postopek oživljanja ključen, da je gospod preživel, so sporočili iz PU Celje.

Patrulja je nato do mariborskega območja pospremila reševalno ekipo, kjer so spremstvo patrulje do UKC Maribor prevzeli njihovi mariborski kolegi.

"Dogodek, kot je včerajšnji, je ponoven dokaz da naš poklic, ni le poklic, temveč plemenito poslanstvo. Policisti so bili presrečni, da jim je uspelo skoraj nemogoče – s hitrim in strokovnim ukrepanjem rešiti človeško življenje," so še zapisali v sporočilu za javnost.

policija reševanje življenje avtocesta

Mladoletnika zaradi uporabe 'vejpa' potrebovala zdravniško pomoč

Trčil v kamniti zid in ostal ukleščen v vozilu, na kraju umrl

24ur.com Policist na nujni vožnji trčil v voznico
24ur.com Avtobus zapeljal v ozko istrsko ulico in se zagozdil v ovinku
24ur.com Policist na motorju na avtocesti trčil v vozilo pred sabo
24ur.com Policisti oglobili voznika, ki je vozil po reševalnem pasu
24ur.com Po vlomu še bežal pred Policijo
24ur.com Poostren nadzor: kakšne kršitve so odkrili policisti?
24ur.com Voznik v Kranju ogrožal udeležence v prometu: vozil v nasprotni smeri
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik-1442225
15. 05. 2026 15.15
Bravo
Odgovori
+1
1 0
a res1
15. 05. 2026 14.56
Tako piše "S pomočjo defibrilatorja, ki so ga imeli reševalci v vozilu, so policisti nadaljevali z oživljanjem in uspeli gospodu rešiti življenje" A reševalci so pa samo gledali? Samo, da se je srečno končalo.
Odgovori
+4
4 0
razumi če lahko
15. 05. 2026 15.29
Ja tudi mene je presenetil ta del vendar kaj čmo glavno , da se je vse dobro končalo in , da je gospod živ in upam , da tudi zdrav človek pač pomaga če lahko !
Odgovori
0 0
detect
15. 05. 2026 14.55
lepo
Odgovori
+4
4 0
glavcaena
15. 05. 2026 14.54
bravo
Odgovori
+4
4 0
Mad max
15. 05. 2026 14.50
Bravo...
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713