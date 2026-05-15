Celjski policist rešil življenje vozniku

Pomožni policisti, zdravstvene stroke, ki je prišel s patruljo, je takoj začel s postopki oživljanja. Medtem je na kraj prišel tudi vodja izmene, ki je opazil, da se proti njim pelje reševalno vozilo in jih je preusmeril na odstavni pas.

S pomočjo defibrilatorja, ki so ga imeli reševalci v vozilu, so policisti nadaljevali z oživljanjem in uspeli gospodu rešiti življenje. Dežurni zdravnik, ki je prišel na kraj je povedal, da je je bil strokovno izveden postopek oživljanja ključen, da je gospod preživel, so sporočili iz PU Celje.

Patrulja je nato do mariborskega območja pospremila reševalno ekipo, kjer so spremstvo patrulje do UKC Maribor prevzeli njihovi mariborski kolegi.

"Dogodek, kot je včerajšnji, je ponoven dokaz da naš poklic, ni le poklic, temveč plemenito poslanstvo. Policisti so bili presrečni, da jim je uspelo skoraj nemogoče – s hitrim in strokovnim ukrepanjem rešiti človeško življenje," so še zapisali v sporočilu za javnost.