Celjsko podjetje etažne lastnike in dobavitelje oškodovalo za 3,2 milijona evrov

Kazensko ovadbo so na PU Celje podali zoper dve pravni in zoper dve fizični osebi na celjskem območju. Osumljenca sta kot predstavnika dveh pravnih oseb sredstva puščala na transakcijskem računu podjetja, porabljala pa sta jih nenamensko, in sicer za poslovanje družbe. Sredstva sta nenamensko porabljala od konca leta 2005 pa do sredine leta 2017, njihovo uporabo pa sta drugače prikazovala. V tem času sta v škodo etažnih lastnikov pridobila premoženjsko korist, ocenjeno na 2,5 milijona evrov. Prilastila sta si tudi 700.000 evrov sredstev, ki bi jih morala plačati tretjim osebam, recimo dobaviteljem. Skupna škoda torej znaša 3,2 milijona evrov, je ugotovitve preiskave predstavil Turk.

Kdor si protipravno prilasti denar, premično stvar ali drug del tujega premoženja, ki mu je zaupano v zvezi z zaposlitvijo ali pri opravljanju gospodarske, finančne ali poslovne dejavnosti ali pri opravljanju dolžnosti skrbnika ali mu je prepuščeno kot uradni osebi v službi, se kaznuje z zaporom do treh let. Če gre pri dejanju iz prvega ali drugega odstavka tega člena za premoženje velike vrednosti in si je storilec hotel pridobiti tako premoženjsko korist, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Oškodovanih je bilo več kot 244 etažnih lastnikov, je povedal Stojnšek. Škoda na posamezni stanovanjski objekt je znašala tja od 100 pa do 50.000 evrov. Izvedli so več preiskovalnih dejanj, med drugim 11 hišnih preiskav, v katerih so zasegli več kot 6000 dokumentov in listin.

Gre za družbo, ki je trenutno v stečaju, je povedal Turk. Epiloga, kaj se je zgodilo s protipravno pridobljenimi sredstvi, še ni, saj preiskava v tem delu še poteka. Dozdajšnje ugotovitve so pokazale, da se je denar porabljal tudi za vlaganje v tvegane nepremičninske trge. Zagrožena zaporna kazen za poneverbo in neupravičeno uporabo tujega premoženja je do osem let.