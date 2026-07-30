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Črna kronika

Celjski policisti preiskujejo več namernih požigov

Celje, 30. 07. 2026 10.21 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Gozd

Celjski policisti preiskujejo več primerov namernega podtikanja ognja v naravnem okolju. Ker na območju velja velika požarna ogroženost, pristojni opozarjajo na strogo prepoved kurjenja v naravi in visoke kazni za kršitelje.

Celjski policisti so bili okoli 16.30 obveščeni, da je zagorelo na treh različnih mestih v gozdu v Marija Reki. Zgorelo je podrastje, prve ugotovitve pa kažejo, da je ogenj nekdo podtaknil. Iz PU Celje so sporočili, da zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Okoli 19. ure so bili obveščeni še o požaru v Ložnici pri Žalcu, kjer je zagorelo med njivami koruze in hmelja. Tudi v tem primeru sumijo, da je bil požar podtaknjen, in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Zato na Policiji opozarjajo, da je na celotnem območju Policijske uprave Celje znova razglašena velika požarna ogroženost. "Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oz. snovi, ki lahko povzročijo požar, je prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požare," so zapisali.

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Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je za fizične osebe zagrožena globa od 200 do 600 evrov, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa globa v višini od 1.000 do 6.000 evrov, so opozorili s Policije.

Če je kršitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko poleg že omenjene globe denarno kazen od 200 do 2.000 evrov prejme tudi odgovorna oseba kršitelja. Ob tem je zagrožena tudi globa za odgovorno osebo lokalne skupnosti, če ta v obdobju velike ali zelo velike požarne ogroženosti ne organizira požarne straže ali opazovanja naravnega okolja. Globa v tem primeru znaša od 1.000 do 6.000 evrov.

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KOMENTARJI1

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vision105
30. 07. 2026 11.00
Tudi ob sprehajalni poti ob savinji v Šeščah je že ta teden 3x gorelo.Očitno je na delu piroman.
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