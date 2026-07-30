Celjski policisti preiskujejo več namernih požigov

Celjski policisti so bili okoli 16.30 obveščeni, da je zagorelo na treh različnih mestih v gozdu v Marija Reki. Zgorelo je podrastje, prve ugotovitve pa kažejo, da je ogenj nekdo podtaknil. Iz PU Celje so sporočili, da zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Okoli 19. ure so bili obveščeni še o požaru v Ložnici pri Žalcu, kjer je zagorelo med njivami koruze in hmelja. Tudi v tem primeru sumijo, da je bil požar podtaknjen, in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Zato na Policiji opozarjajo, da je na celotnem območju Policijske uprave Celje znova razglašena velika požarna ogroženost. "Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oz. snovi, ki lahko povzročijo požar, je prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požare," so zapisali.