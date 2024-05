Celjski policisti prijeli roparja zlatarne

Policisti so bili 7. maja v popoldanskih urah obveščeni o ropu zlatarne na Kocenovi ulici v Celju. Storilec je prodajalki zagrozil z uporabo sile, nato pa stopil za pult in iz predala blagajne ukradel gotovino. Kasneje je pobegnil v smeri železniške postaje.

Z zbiranjem obvestil, pregledom posnetkov varnostnih kamer ter drugimi preiskovalnimi dejanji so policisti ugotovili, da je kaznivega dejanja ropa osumljen 43-letni moški, doma z območja Kočevja. V petek so ga prijeli v Celju in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.