Celjski policisti v 24 urah obravnavali dva poskusa uboja, enega osumljenca še iščejo

Celjski policisti so sporočili, da so v zadnjih 24 urah na območju Celja in Prebolda obravnavali dva poskusa uboja. V Preboldu so s pomočjo Specialnih enot policije uspeli pridržati osumljenca in še tri osebe. Osumljenec za drugi poskus uboja, doma z območja Laškega, pa je pobegnil in ga še iščejo. Izjavo Policije bomo ob 13. uri spremljali v živo.

S PU Celje so sporočili, da so bili okoli 21.30 ure obveščeni o poskusu uboja v Preboldu, kjer je 45-letni moški zabodel 44-letnega moškega in ga hudo poškodoval. V nočnih urah so v Preboldu, v sodelovanju s pripadniki Specialne enote policije, osumljenemu in še trem osebam odvzeli prostost in jih pridržali. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock Danes okoli pol treh zjutraj pa so bili obveščeni o poskusu uboja v Celju, v katerem je moški z nožem zabodel 45-letno žensko in jo hudo poškodoval. Po dejanju je s kraja pobegnil. Dejanja je osumljen 37-letni moški, doma z območja Laškega, ki ga še iščejo.