Celjskim gorskim reševalcem že drugič ukradli opremo

Včeraj je eden od članov GRS Celje peljal geodete na Okrešelj, da bi opravili izmere za novo kočo, ki se bo začela graditi, če bo vse po sreči, naslednje leto. Brunarica je zdaj tam edini primerni prostor, kjer delavci lahko odložijo svoje orodje, se okrepčajo in pogrejejo, je pojasnil Kovač. "Ko so prišli do koče, je naš član opazil, da ključavnice ni več na vratih in da gre za vlom. Šel je v kuhinjo in videl, da ni več radijske postaje. Potem je šel še v skladišče in ugotovil, da so vlomili tudi skozi ta vrata. Manjkali so cepini, dve statični vrvi, vponke z matico, priprave za spuščanje, sidriščne plošče – skratka tehnična reševalna oprema, ki se da naložiti na rame, kar je bilo težjega, na primer nosila in zimske sani, so pustili. Po prvem izračunu je bila ta oprema vredna okrog 3500 evrov," je ocenil Kovač in dodal, da to ni bil prvi vlom v brunarico. Pred tremi leti so jim že vdrli skozi stranska vrata v drvarnico in odnesli radijsko postajo, cepine in čelado.