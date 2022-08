Čelno trčenje pri Tolminu: prehiteval v ovinku, pozitiven na test na droge

V ponedeljek so bili prometni policisti Policijske postaje Nova Gorica obveščeni o nesreči na cesti Stopnik–Želin v občini Tolmin. Ob prihodu na kraj nesreče so ugotovili, da je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja 33-letnega voznika, ki je vozilo pred seboj začel prehitevati v blagem ovinku, kjer je bila vidljivost nasprotnega vozišča zelo slaba.

Policisti so 33-letnemu povzročitelju nesreče zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test. Rezultat je bil pozitiven, pri njem so ugotovili prisotnost amfetaminov, zato so mu odredili še strokovni zdravniški pregled.

33-letniku so prometni policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, glede na rezultate strokovnega pregleda in druga ugotovljena dejstva nesreče mu bodo izrekli ustrezen ukrep. O dogajanju so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Nepravilna smer vožnje je bila v letu 2021 drugi največji vzrok prometnih nesreč s hudo telesno poškodovanimi ali umrlimi udeleženci.