Po trčenju se je vozilo prevrnilo: pet deklet hudo poškodovanih

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, je 20-letna voznica osebnega avtomobila vozila po regionalni cesti iz smeri Vipave proti Ajdovščini. Ko je izpeljala iz blagega levega ovinka, je z vozilom zapeljala preblizu desnega roba vozišča, nato pa še na neutrjeno bankino. Po njej je vozila nekaj deset metrov, nato pa zapeljala v jarek in z vozilom čelno trčila v drevo.

Po trčenju se je vozilo, v katerem so bile še štiri sopotnice, stare 19 let, prevrnilo na bok.

Na kraju so posredovali policisti, skupaj 15 reševalcev in gasilci. Eno 19-letnico, ki je v času nesreče sedela na zadnjem levem sedežu, so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Hude poškodbe so utrpele tudi preostale udeleženke, z reševalnimi vozili so jih prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so z ogledom kraja dogodka ocenili, da je bil vzrok prometne nesreče vožnja preblizu desnemu robu vozišča. Preiskava vseh okoliščin še poteka, in sicer v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.