Cerkve na Primorskem na udaru vlomilcev

Policisti so na območju koprske policijske uprave v preteklih dneh zabeležili več vlomov oziroma poskusov vlomov v cerkve.

Neznani storilec je med petkom in soboto vlomil v cerkvi v Bertokih in Svetem Antonu ter med nedeljo in ponedeljkom v cerkve v Hrpeljah, Divači in Sežani. Razen poškodb zaradi vlomov in razmetane notranjosti, predmeti večje vrednosti niso bili ukradeni, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.



"Čeprav storilci niso veliko ukradli, so z vlomi povzročili premoženjsko škodo, zato pozivamo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o tovrstnih kaznivih dejanjih, naj čim prej obvestijo policijo na 113 ali anonimno na 080 1200," je dodala. "Prosimo, da ste pozorni na dogajanje v okolici cerkva in na morebitno zadrževanje sumljivih oseb. Če opazite karkoli nenavadnega, nemudoma pokličite številko 113 ter sporočite čim bolj natančen opis oseb in vozil, ki bi lahko bili povezani z dogodkom."